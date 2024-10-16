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Перечислены анализы, которые нужно сдавать для проверки печени

Врач Евлашева: для оценки состояния печени можно сдать два анализа

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Для оценки состояния печени стоит сдавать анализ крови на вирусные гепатиты, а также проводить лабораторное обследование функции печени при необходимости, об этом «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог медицинской компании СберЗдоровье Ольга Евлашева.

«Каждому человеку, достигшему 18 лет, хотя бы раз в жизни стоит сдать анализ крови на вирусные гепатиты. Сдавать кровь на вирусные гепатиты также рекомендовано людям, у которых ранее были отклонения от нормы в лабораторных анализах печени, и тем, у кого уже диагностированы патологии печени», – рассказала Евлашева.

Также при появлении подозрений на болезни печени стоит проходить комплексное лабораторное обследование печени, позволяющее оценить ее основные функции. Оно включает сразу несколько анализов крови на показатели белкового, жирового и пигментного обмена, маркеры вирусных гепатитов и онкомаркер альфа-фетопротеин (АФП).

«Важно понимать, что большинство заболеваний печени никак не проявляются на ранних стадиях. Недомогания обычно развиваются лишь на стадии цирроза печени, когда орган уже сильно поврежден и плохо выполняет свои функции. Насторожить должны такие симптомы, как желтый цвет кожи и склер глаз, зуд кожи, темный цвет мочи, наличие жидкости в брюшной полости, которое может проявляться увеличением размеров живота. Также стоит обратить внимание на постоянную слабость, повышенную кровоточивость десен или частые носовые кровотечения», — предупредила врач СберЗдоровья.

Если у пациента уже имеется выявленное заболевание печени, то частота проведения анализа крови для контроля печеночных показателей и проведение инструментальных диагностических методов — УЗИ, КТ, МРТ — варьируется в зависимости от вида и тяжести выявленной патологии, отметила Евлашева.

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