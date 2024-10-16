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Назван самый эффективный для похудения вид ходьбы

The Guardian: прерывистая ходьба сжигает больше калорий, чем плавная

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Shutterstock/Alex Sipeta

Итальянские ученые из Миланского университета установили, что прерывистая ходьба может быть более эффективной для сжигания калорий, чем непрерывная. Как сообщает издание The Guardian, энергозатраты организма значительно увеличиваются при кратковременных, но интенсивных периодах физической активности.

В эксперименте участвовали здоровые добровольцы, которые выполняли упражнения на тренажерах, имитирующих ходьбу и подъем по лестнице. Программа включала короткие периоды активности, продолжительностью от 10 секунд до четырех минут, в ходе которых измерялся объем потребляемого кислорода и метаболические потребности организма.

Потребление кислорода зависит от массы работающей мускулатуры и состояния системы транспорта кислорода. Этот показатель отражает общую физическую работоспособность и энергозатраты тела при движении.

Результаты показали, что для коротких интенсивных периодов ходьбы организму требуется на 20-60% больше кислорода по сравнению с непрерывной ходьбой. Это связано с тем, что каждый раз после возобновления движения тело тратит дополнительную энергию на разогрев мышц и набор скорости.

Эти данные могут помочь в разработке эффективных программ тренировок как для здоровых людей, так и для пациентов с ограниченной подвижностью, включая людей с ожирением и тех, кто восстанавливается после инсульта.

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