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Ученые назвали самые полезные для мозга физические упражнения

ComPsycho: интервальные тренировки улучшают когнитивные функции

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Shutterstock/Pixel-Shot

Ученые из департамента психологии и наук о мозге Калифорнийского университета установили, что высокоинтенсивные интервальные тренировки (ВИИТ) и езда на велосипеде лучше всего подходят для улучшения работы мозга и исполнительных функций. Результаты исследования опубликованы в журнале Communications Psychology (ComPsycho).

Многочисленные исследования показали, что тренировки улучшают когнитивные способности и способствуют нейрогенезу (процессу, посредством которого в мозге формируются новые нейроны). Чтобы выяснить, какие упражнения лучше всего улучшают когнитивные функции, исследователи из Калифорнийского университета проанализировали тысячи опубликованных в период с 1995 по 2023 год научных работ на соответствующую тему. Ученые сосредоточились на испытуемых в возрасте от 18 до 45 лет.

Результаты показали, что езда на велосипеде и высокоинтенсивные интервальные тренировки (ВИИТ) оказали наиболее выраженный и последовательный эффект в улучшении памяти, внимания, исполнительной функции, скорости обработки информации и других когнитивных навыков.

Также было установлено, что короткие тренировки (продолжительностью менее 30 минут) приносили больше пользы, чем более длительные.

Ранее ученые рассказали, какие тренировки не навредят сердцу.

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