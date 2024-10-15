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Ученые открыли на Мадагаскаре семь новых видов свистящих лягушек

VerZoo: в джунглях Мадагаскара нашли амфибий, звучащих как птицы и звездолеты

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Mark D. Scherz

Международная группа биологов из Германии, США и с Мадагаскара открыла семь новых видов древесных лягушек в мадагаскарских тропических лесах. Особенностью обнаруженных земноводных стали их необычные вокальные способности. Исследование опубликовано в научном журнале Vertebrate Zoology (VerZoo).

По словам ученых, найденные лягушки не квакают, а издают странные свистящие звуки, напоминающие голоса птиц и акустические эффекты звездолетов из космической научной фантастики.

С помощью потусторонних криков лягушки могут передавать самкам информацию о пригодности самца в качестве партнера, считают исследователи.

Свистящие лягушки обитают на берегах быстрых ручьев в горных районах Мадагаскара. Шум воды вынуждает амфибий общаться на высоких нотах.

«Если бы лягушки просто квакали, как наши знакомые европейские лягушки, их, возможно, не было бы слышно из-за шума бурлящей воды рек, рядом с которыми они живут. Их пронзительные трели и свисты выделяются на фоне всего этого шума», — объяснил соавтор исследования, доктор Йорн Кёлер.

Мадагаскар славится своим огромным биоразнообразием и считается одним из лучших мест для лягушек. Здесь обитает около 9% всех видов лягушек в мире.

Ранее ученые выяснили, что некоторые лягушки отпугивают хищником ультразвуком.

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