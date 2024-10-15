Перечислены продукты, опасные для людей с ишемической болезнью сердца

Ученые из Первой дочерней больницы при Аньхойском университете науки и техники (Китай) установили, что фастфуд, мясные полуфабрикаты и рафинированные углеводы повышают риск летального исхода у лиц с ишемической болезнью сердца. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports (SciRep).

В исследовании приняли участие 1303 пациентов с ишемической болезнью сердца. Это состояние, вызываемое хроническим недостаточным снабжением клеток сердечной мышцы кислородом и питательными веществами. Средний возраст участников составил 67 лет, около 34% из них были женщинами.

Ученые собрали данные о питании участников и высчитали для каждого из них индекс диетического воспаления (DII). Он отражает объем потребления продуктов, обладающих воспалительными свойствами. Известно, что высокий уровень воспаления в организме негативно влияет на все органы и ткани.

После сбора информации начался период наблюдения за участниками, длившийся в среднем 77 месяцев. За это время 536 человек по различным причинам ушли из жизни. Ученые обнаружили, что любое значение DII выше нуля увеличивало риск летального исхода при ишемической болезни сердца.

Исследователи уточнили, что к провоспалительным продуктам относится богатая жирами и сахаром пища, такая как фастфуд, сосиски, колбаса, кондитерские изделия и чипсы. Фрукты, овощи, орехи и рыба, напротив, снижают воспаление.

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