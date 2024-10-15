Кофе не провоцирует болезнь Альцгеймера, установили ученые

Ученые из Университета Лилля (Франция) установили, что более активное потребление кофе связано со снижением риска развития болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале Alzheimer's & Dementia (A&D).

Ученые изучали данные о состоянии здоровья и рационе пациентов старше 70 лет с легкими когнитивными нарушениями или на ранних стадиях болезни Альцгеймера. Участников разделили на две группы в зависимости от объема потребляемого кофеина. Оказалось, что у людей, употреблявших меньше кофеина, риск ухудшения памяти и других когнитивных функций был значительно увеличен. Вероятность развития болезни Альцгеймера в этой группе оказалась в 2,5 раза выше по сравнению с теми, кто потреблял больше кофеина.

Дополнительно ученые провели анализ состава спинномозговой жидкости участников. Было обнаружено, что у людей, потреблявших мало кофеина, наблюдалось снижение концентрации бета-амилоидных белков в ликворе. Исследователи объяснили, что это может служить биологическим маркером нейродегенерации, характерной для болезни Альцгеймера. Чем меньше токсичных белков «выводит» спинномозговая жидкость — тем больше их остается в мозге.

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