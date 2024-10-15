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Императорские пингвины вынуждены бороться за выживание в меняющейся среде, выяснили ученые

ESR: 65% колоний императорских пингвинов могут стать квазивымершими к 2050 году

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Department of Conservation New Zealand/Reuters

Австралийские ученые из Университета Тасмании и Австралийской антарктической программы выяснили, что императорским пингвинам трудно адаптироваться к быстрым изменениям окружающей среды в Восточной Антарктиде. Исследование опубликовано в журнале Endangered Species Research (ESR).

Команда проанализировала спутниковые снимки Антарктиды с 2018 по 2023 год, чтобы изучить места размножения птиц и ледовые условия. Специалисты просмотрели изображения, охватывающие 6000 километров береговой линии в период с сентября по декабрь каждого из годов — времени выращивания птенцов.

«Императорским пингвинам для успешного размножения и выращивания птенцов необходим стабильный припай в течение примерно 10 месяцев в году.

Если их гнездовая платформа разрушится в течение декабря, птенцы без водонепроницаемого оперения не выживут в воде», — объяснила ведущий исследователь, доктор Барбара Винекке.

Ученые отметили, что преждевременная потеря среды обитания на припае и рекордно низкая протяженность морского льда в 2022 и 2023 годах не позволили некоторым из колоний вывести потомство.

«Тринадцать из 27 колоний, которые мы исследовали в Восточной Антарктиде, подвержены риску снижения или полной неспособности к размножению из-за потери среды обитания. А девять из этих 13 колоний столкнулись со снижением или полной неспособностью к размножению по крайней мере один раз за шесть лет исследования», — говорится в научной работе.

По словам ученых, предыдущие расчеты показали, что до 65% колоний императорских пингвинов могут стать квазивымершими (обреченными на вымирание) к 2050 году.

Ранее исследователи предупредили, что таяние Антарктиды может привести к исчезновению 99% мировой популяции императорских пингвинов.

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