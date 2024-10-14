Стало известно, сколько хотят зарабатывать российские школьники на старте карьеры

Специалисты онлайн-школы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ «Умскул» выяснили, кем хотят работать и сколько рассчитывают зарабатывать учащиеся российских школ на старте карьеры. Об этом «Газете.Ru» сообщили представители образовательной организации.

Как показал опрос 1050 учеников 7–11 классов из всех регионов Российской Федерации, самыми востребованными у подростков оказались профессии в области культуры и искусства (41%). Далее следуют отрасли цифрового маркетинга и медиа (25%), IT (25%), образования (24%), науки (24%) и моды (23%).

Наименьший интерес школьники проявили к работе в сферах энергетики (6%) и сельского хозяйства (3%).

Исследование показало интерес детей к реальным секторам экономики. Оказалось, что 33% опрошенных не интересуются такими технологичными профессиями, как разработки в области искусственного интеллекта, информационной безопасности, киберспорту и другим.

Исключением стали специальности цифрового художника и дизайнера (25%), а также блогера или стримера (22%).

Согласно опросу, самым важным фактором при выборе профессии ученики назвали высокий доход — так считают 75% респондентов. Второй приоритет — возможность карьерного роста (68%). Больше половины ребят также отметили баланс работы и свободного времени (60%) и возможность творческой реализации (52%).

Также выяснилось, что большинство (49%) школьников хотели бы работать в России, но иногда бывать за границей в командировках. В качестве сотрудников международных компаний себя видят 34% опрошенных, а совсем не хотят трудиться за рубежом — 17% участников исследования.

Если говорить о формате работы, то большинство респондентов предпочитают гибридный формат (51%) — совмещение удаленной работы и офиса. Работой в офисе интересуются 18%, а полной удаленкой лишь 15%.

На старте карьеры значительная доля (41%) учеников согласны зарабатывать минимум 40–60 тыс. рублей . Чуть меньше учеников согласны начинать с 70–90 тыс. (32%).

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