Названа главная ценность работы, за которую дали Нобеля по экономике

Открытие ученых, получивших нобелевскую премию по экономике в этом году, очень важно для понимания того, почему некоторые страны богаче, чем другие. Оно также подтверждает, что такие страны как Китай развиваются неустойчиво. Об этом «Газете.Ru» рассказал российский институциональный экономист, доктор экономических наук, декан экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Аузан.

«Главным открытием Робинсона стало разделение институтов на два типа: экстрактивные и инклюзивные. До этого считалось, что институты могут быть либо качественными, либо некачественными, но не учитывалось, что они могут иметь принципиально разную природу. Экстрактивные институты направлены на присвоение ренты, а инклюзивные — на привлечение человеческого капитала. Из-за этого возникают серьезные различия в развитии стран, где преобладают те или иные институты», – рассказал специалист.

Исследование лауреатов показало, что инклюзивные институты и положительные аспекты, связанные с ними, характерны для демократических стран. Однако существуют и авторитарные страны, которые обладают сильной экономикой, напомнили Дарону Аджемоглу во время пресс-конференции в Стокгольме. В ответ на это он отметил, что авторитарные страны, такие как Китай, развиваются неустойчиво.

«Я согласен с этим утверждением. На длинных исторических промежутках существуют две траектории развития стран: одна связана с большими скачками вверх и падениями, а другая — с устойчивым, хотя и не очень быстрым ростом. Поэтому предположение, что автократии развиваются неровно, подтверждается статистически. Хотя иногда авторитарные страны демонстрируют более впечатляющие результаты, чем демократические, их провалы могут быть значительными. Это свидетельствует о том, что демократические страны обладают более устойчивым и стабильным ростом», – рассказал Аузан.

Ранее стало известно, что лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине в 2024 году стали американцы Виктор Амброз и Гэри Равкан за открытие микроРНК и ее роли в посттранскрипционной регуляции генов. А премию по физике получили Джон Хопфильд и Джеффри Хинтон за исследования в области машинного обучения нейросетей. Премию по химии получили трое ученых за изучение белков: Дэвид Бейкер, Демис Хассабис и Джон Джампер.