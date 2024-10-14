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Ученый объяснил, почему работа лауреатов Нобелевки по экономике не значима

Экономист Скапенкер: работа нобелиатов не представляет практической значимости

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TT News Agency/Christine Olsson via Reuters

Нобелевскую премию по экономике в 2024 году получили Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон за изучение причин существования таких огромных различий в уровне благосостояния между странами. Однако говорить о практической значимости проведенной лауреатами работы было бы неправильно, поделился в беседе с «Газетой.Ru» доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Скапенкер.

«Любое научное исследование, удостоенное Нобелевской премии, имеет большое значение для высокой науки, но говорить о его непосредственной и оперативной практической значимости было бы неправильно», – рассказал Скапенкер.

Лауреаты этого года рассматривали взаимосвязь истории развития общественных институтов отдельных государств с их экономическими успехами.

«С одной стороны, сделанные выводы о позитивном влиянии общественно-политического развития страны на благосостояние ее населения нельзя назвать сенсационным, с другой стороны сделанные выводы основываются на глубоком анализе и аргументированы таким образом, что могут служить основой для разработки дальнейших мер трансформации национальных экономик», – отметил ученый.

Однако, по его словам, для России, которая со времен завершения татаро-монгольского ига экономически самостоятельна, рассмотрение истории формирования ее экономических и политических институтов в большей степени имеет теоретическую ценность.

«При этом выводы о том, что вложения в устойчивое развитие при прочих равных способствует такому развитию также нельзя назвать полученными впервые. Поэтому для неспециалистов такое исследование вряд ли будет полезным», – заключил специалист.

Ранее стало известно, что лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине в 2024 году стали американцы Виктор Амброз и Гэри Равкан за открытие микроРНК и ее роли в посттранскрипционной регуляции генов. А премию по физике получили Джон Хопфильд и Джеффри Хинтон за исследования в области машинного обучения нейросетей. Премию по химии получили трое ученых за изучение белков: Дэвид Бейкер, Демис Хассабис и Джон Джампер.

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