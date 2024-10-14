Ученые сумели вывести устойчивые к жаре кораллы

Британские ученые из Ньюкаслского университета доказали возможность выведения устойчивых к жаре кораллов. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

В ходе эксперимента команда с помощью селекции создала взрослые кораллы, которые лучше переносят тепловой стресс из-за нагрева морской воды.

Эксперты провели селекционные испытания по двум различным признакам: толерантность к кратковременному интенсивному воздействию тепла (10 дней с повышением температуры среды на 3,5°C), либо к менее интенсивному, но длительному воздействию, более типичному для естественных морских тепловых волн (1 месяц с повышением температуры воды на 2,5°C).

Ученые обнаружили, что выбор родительских колоний с высокой устойчивостью к теплу увеличил стойкость взрослого потомства.

Этот результат сохранялся для реакции как на 10-дневное, так и на месячное воздействие. Теплоустойчивость теоретически можно повышать примерно на 1°C в неделю в течение одного поколения.

Несмотря на успешный эксперимент, исследователи отметили, что для крупномасштабного селекционного разведения кораллов необходимо определить больше генетических признаков, указывающих на устойчивость колоний коралловых полипов к жаре.

Ранее ученые предупредили об угрозе массового вымирания кораллов из-за быстрого закисления океана.