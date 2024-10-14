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Назван способ снизить риск развития деменции на 12%

GeroScience: горсть орехов в день снижает риск деменции на 12%

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Shutterstock/Kotcha K

Ученые из Университета Кастилья-Ла-Манча (Испания) и Университета Порту (Португалия) установили, что для снижения риска развития деменции на 12% нужно ежедневно съедать около 30 граммов несоленых орехов. Результаты исследования опубликованы в журнале GeroScience.

В исследовании приняли участие 50 тысяч британцев. Информация о состоянии здоровья испытуемых была взята из Британского Биобанка и результатов опроса Oxford WebQ. Ученые попросили добровольцев рассказать о своем рационе и уточнить, потребляют ли они орехи. После сбора информации исследователи приступили к наблюдению за участниками.

Через семь лет после начала наблюдения ученые проанализировали заболеваемость деменцией в группе исследования. Оказалось, что ежедневное употребление 30 граммов несоленых и необжаренных орехов снижает риск развития этого заболевания на 12%. При этом защитный эффект был сильнее выражен у женщин, лиц старше 60 лет, людей без ожирения и вредных привычек.

Ученые подчеркнули, что орехи богаты питательными веществами, полезными жирами, белком, клетчаткой и рядом микроэлементов, положительно влияющих на работу мозга.

Ранее ученые назвали полезный для кишечника вид орехов.

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