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Врач рассказала, в каком случае с насморком нужно идти к врачу

Врач Марнова: три красных флага показывают, что с насморком нужно идти к врачу

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Есть три красных флага, когда с насморком нужно обращаться к врачу: если насморк длится более 7-10 дней, если он сопровождается температурой выше 38 градусов в течение трех дней, и если насморк является второй волной болезни после кратковременного улучшения. Об этом «Газете.Ru» рассказала ЛОР-врач сети клиник «Клиника Фомина» Светлана Марнова.

«Причины насморка, или ринита разнообразны. Но самая частая причина насморка — это вирусная инфекция. В этом случае носовые симптомы (заложенность, выделения из носа, стекание слизи по глотке) не длительные — примерно до 7 дней. Могут быть и другие симптомы – повышение температуры тела , кашель, боль в горле», — рассказала врач.

Для того, чтобы улучшить свое состояние при насморке, можно промывать солевыми растворами полость носа.

«Если ощущение заложенности носа выбивает вас из колеи, можно использовать сосудосуживающие препараты, но не более 5-7 дней. При использовании обращайте внимание на инструкцию: существуют различные дозировки в зависимости от возраста. Если за это время насморк не прошел или прошел, но потом вернулся как вторая волна болезни, — нужно идти к врачу», — рассказал врач.

Ранее врач назвала работающие методы детоксикации организма.

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