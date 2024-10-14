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Врач рассказал, есть ли у сердца человека предел числа сокращений

Live Science: за всю жизнь сердце человека сокращается около 2,85 миллиарда раз

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Shutterstock

За всю жизнь сердце человека совершает примерно 2,85 миллиарда сокращений. Однако предел их числа зависит от образа жизни и особенностей организма. Об этом изданию Live Science рассказал  доктор Парто Сенгупта, заведующий отделением сердечно-сосудистой медицины в школе Роберта Вуда Джонсона при Ратгерском университете.

Врач объяснил, что частота сердечных сокращений в течение дня сильно варьируется — орган реагирует на разную физическую активность. Интервалы между сокращениями могут замедляться или ускоряться примерно на 100 миллисекунд при каждом вдохе и выдохе.

Сердцебиение человека обычно несколько замедляется с возрастом, поскольку время накладывает свой отпечаток на мышцы. Старение также может привести к развитию фиброза — разрастанию соединительной ткани в сердце, или к нарушению сердечного ритма, такому как  мерцательная аритмия. Все эти особенности оказывают влияние на число сокращений, которое сердце потенциально может совершить в течение жизни.

По словам Джонсона, износ сердца можно замедлить — количество его сокращений необязательно остановится на 2,85 миллиардах. Для этого необходимо контролировать уровень стресса, соблюдать режим сна, регулярно тренироваться и придерживаться сбалансированной диеты.

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