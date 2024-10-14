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Во Франции нашли загадочные вытянутые сооружения

Arkeonews: во Франции нашли 60 вытянутых сооружений неизвестного назначения

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Simon Diemer, Inrap

На северо-востоке Франции нашли тысячи сооружений от нового каменного века до средневековья, в том числе 60 вытянутых сооружений неизвестного назначения и склады для сыпучих материалов. Об этом сообщает турецкий портал археологических новостей Arkeonews.

Ученые начали раскопки перед строительством нового городского района. Он расположен на возвышенности вблизи двух небольших рек. В позднем новом каменном веке (неолите, 4000-3400 гг. до н. э) на территории соорудили сложную систему хранения из больших силосов — контейнеров для хранения продуктов питания и других ресурсов. Они были зарыты в почве на глубине около двух метров. Один из них содержал обожженный глиняный кирпич. Это указывает на то, что поблизости были сооружения, которые не сохранились.

Были открыты около 60 удлиненных сооружений. Их предназначение неизвестно, однако исследования похожих объектов указывают на то, что это могли быть охотничьи ловушки или другие связанные с охотой потенциальные сооружения.

Во время раскопок также были обнаружены два небольших поселения железного века с типичной для этого периода структурой. Одно из них, скорее всего, управлялось окружающими фермами.

Исследование позволило собрать воедино историю человека в этом регионе на протяжении тысячелетия.

Ранее в Иране нашли тысячи печатей древних торговцев.

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