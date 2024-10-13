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В Иране нашли тысячи печатей древних торговцев

Arkeonews: в Иране найдены тысячи печатей древних торговцев возрастом 5000 лет

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Shutterstock

В Западном Иране нашли более четырех тысяч глиняных печатей возрастом около 5000 лет. Найденный участок мог быть важным административным центром, сообщает турецкий портал археологических новостей Arkeonews.

Находку сделали Таппе-Телене — открытом в 1998 году археологическом памятнике. В 2003 году он был добавлен в список национального наследия Ирана. Также были обнаружены множество фрагментов керамики, глиняные фигурки животных, глиняные замки для дверей.

Открытие свидетельствует о том, что регион был административным центром для организации торговли в ранний эламский период. Анализ печатей показал, что древние эламцы имели культурные и экономические связи с Месопотамией и другими регионами на территории современного Ирана в конце четвертого тысячелетия до нашей эры.

Еще одной примечательной находкой стал набор счетных предметов, датируемых тем же периодом, что предполагает раннее развитие числовых систем — потенциально предшественников письменности.

Ранее археологи нашли древнейшую христианскую церковь в Армении.

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