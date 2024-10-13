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Дружба в юности влияет на благополучие во взрослые годы, выяснили ученые

FDP: принятие подростков сверстниками важно для самоощущения во взрослой жизни

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Американские ученые из Университета штата Арканзас обнаружили связь между дружбой в подростковые годы и ощущением благополучия по мере взросления. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Developmental Psychology (FDP). 

Выводы специалистов основаны на опросах 184 человек в разном возрасте: в 13-14 лет, в 17-18 лет и в 28-30 лет.

Вопросы для участников касались их дружеских отношений, воспринимаемого социального принятия и привлекательности по отзывам сверстников. Последние опросы затрагивали такие темы, как физическое и психическое здоровье, удовлетворенность работой, романтическая жизнь и опыт агрессии.

Исследователи обнаружили, что воспринимаемое общественное принятие было лучшим предиктором благополучия во взрослом возрасте.

Когда с ними общались во взрослом возрасте, подростки, которые считали, что сверстники их любят, сообщали о более низком уровне социальной тревожности и агрессии, лучшем физическом здоровье, профессиональной и романтической удовлетворенности и чувстве большей социальной связи.

Однако симпатия, о которой сообщали сверстники подростков, не предсказывала ни одного аспекта благополучия во взрослом возрасте — возможно, это говорит о том, что собственное восприятие подростком своего социального успеха особенно важно.

Когда авторы рассмотрели две стадии подросткового возраста по отдельности, благополучие во взрослом возрасте лучше всего прогнозировалось социальным принятием для юных подростков и близкими дружескими отношениями в более позднем подростковом возрасте.

Тесные дружеские отношения предсказывали пониженную социальную тревожность и романтическую неуверенность, а также более высокую удовлетворенность работой.

Разница между двумя стадиями подросткового возраста также предполагает, что время имеет решающее значение. Хотя самовосприятие успеха может остановить развитие социальной тревожности у младших подростков и способствовать предотвращению ухудшения здоровья, связанного со стрессом, более низкий уровень общественного принятия в более поздние подростковые годы не предсказывает результаты в отношении здоровья.

Ранее ученые назвали основные качества идеального друга.

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