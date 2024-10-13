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SpaceX посадила носитель ракеты для миссий на Луну и Марс

SpaceX: ракета-носитель Super Heavy вернулась на стартовую площадку

Первая ступень носителя Super Heavy впервые в истории совершила обратную посадку на стартовый комплекс после запуска ракеты Starship, которая предназначена для пилотируемых миссий на Луну и Марс. Об этом сообщила компания-разработчик SpaceX на своей странице в соцсети Х.

«Система Mechazilla поймала Super Heavy», — говорится в сообщении.

По данным компании-разработчика, сверхтяжелый ускоритель Starship Flight 5 отделился от корабля Starship. После этого он успешно завершил активацию двигателя.

«Приводнение подтверждено! Поздравляем всю команду SpaceX с захватывающим пятым летным испытанием Starship!» — говорится в публикации компании.

По данным компании, запуск был осуществлен со стартовой площадки Starbase компании SpaceX, которая находится в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас. Space X сообщала, что ракета отправилась в полет в 08:25 по времени Восточного побережья США (в 15:25 по Москве).

Среди прочего сообщалось, что после планового часового витка вокруг орбиты Земли перспективный пилотируемый корабль Starship будет сведен с орбиты, после чего затоплен в Индийском океане.

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