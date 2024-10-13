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Ракета Starship для миссий на Луну и Марс отправилась в тестовый полет

SpaceX: самая большая ракета Starship стартовала в тестовый полет

Самая большая в мире ракета Starship, которая предназначена для пилотируемых миссий на Луну и Марс, стартовала в пятый испытательный полет на орбиту. Об этом сообщила компания-разработчик SpaceX.

По данным компании, запуск был осуществлен со стартовой площадки Starbase компании SpaceX, которая находится в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас. Ракета отправилась в 08:25 по времени Восточного побережья США (в 15:25 по Москве).

Как пишет SpaceX, многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Starship и носителя Super Heavy. Ее высота превышает 120 метров, что делает ее выше любой другой ракеты, которую когда-либо собирали в мире.

Кроме того, как пишет компания-разработчик, носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем создаваемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).

Планируется, что после витка вокруг Земли перспективный пилотируемый корабль Starship будет сведен с орбиты и затоплен в Индийском океане.

В свою очередь носитель Super Heavy должен впервые в истории ракетной техники совершить посадку обратно на стартовый комплекс, где он будет схвачен при приземлении рычагами системы Mechazilla.

16 сентября американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск заявил, что люди могут высадиться на Марсе в течение четырех лет, а через 20 лет будут жить там в самодостаточном городе. В то же время NASA, которое сотрудничает со SpaceX, считает, что первая пилотируемая посадка к 2040 году была бы «дерзкой».

Ранее Маск назвал сроки отправки беспилотных кораблей на Марс.

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