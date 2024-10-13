Инженеры дали грибу тело робота и заставили его перемещаться

Ученые создали робота, управляемого мицелием гриба. Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Science Robotics.
Сети тонких нитей грибов реагируют на изменения в своем окружении, пробираясь сквозь почву в поисках питательных веществ. Более того, у некоторых грибков есть электрофизиологическая активность, подобная нервной.
В новом исследовании ученые вырастили культуру съедобной королевской вешенки (Pleurotus eryngii) в «теле» робота, способного передвигаться. Для управления роботом ученые изменяли электрическую активность гриба с помощью ультрафиолета.
«Этот проект — не просто управление роботом. Это также создание настоящей связи с живой системой», — отметили ученые.
Исследование может лечь в основу установок для доставки точного количества питательных веществ или пестицидов в почву, а также для медицинских приборов.
Ранее в зубах львов-людоедов из XIX века нашли фрагменты человеческих волос.