Инженеры дали грибу тело робота и заставили его перемещаться

Ученые создали робота, управляемого мицелием гриба. Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Science Robotics.

Сети тонких нитей грибов реагируют на изменения в своем окружении, пробираясь сквозь почву в поисках питательных веществ. Более того, у некоторых грибков есть электрофизиологическая активность, подобная нервной.

В новом исследовании ученые вырастили культуру съедобной королевской вешенки (Pleurotus eryngii) в «теле» робота, способного передвигаться. Для управления роботом ученые изменяли электрическую активность гриба с помощью ультрафиолета.

«Этот проект — не просто управление роботом. Это также создание настоящей связи с живой системой», — отметили ученые.

Исследование может лечь в основу установок для доставки точного количества питательных веществ или пестицидов в почву, а также для медицинских приборов.

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