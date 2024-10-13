В Испании установили предположительное происхождение Колумба

Специалисты Гранадского университета в Испании провели экспертизу по установлению происхождения знаменитого мореплавателя Христофора Колумба. Об этом сообщает телеканал RTVE.

В документальном фильме канала «Колумб, ДНК. Его истинное происхождение» (Colon ADN, su verdadero origen) уточняется, что исследование проводилось в течение 22 лет под руководством судмедэксперта и профессора Гранадского университета Хосе Антонио Лоренте. После изучения сотен костей и документов ученые пришли к выводу, что Колумб был евреем. По версии Лоренте, мореплаватель, вероятно, был родом с Западного Средиземноморья.

«Изученные линии помещают его в средиземноморскую Испанию среди сефардов», — сказано в публикации RTVE.

12 октября британское издание The Daily Mail писало, что ученым удалось доказать нахождение костей Колумба в Испании. Тот факт, что мореплаватель мог покоиться в королевстве, неоднократно подвергался сомнению.

Ранее ученые выяснили, что жители острова Пасхи открыли Америку задолго до Колумба.