Ученые связали дефекты спермы с тяжелыми осложнениями беременности

Дефектная сперма удваивает риск преэклампсии (опасного осложнения беременности) у женщин, которые забеременели с помощью ЭКО. Также у них чаще встречались преждевременные роды. Исследование опубликовано в журнале Fertility and Sterility (Fertil Steril).

Ученые проанализировали влияние разрывов ДНК в сперматозоидах мужчин на риск осложнений беременности. Для этого они использовали показатель DFI — индекс фрагментации ДНК.

Авторы изучили данные 841 пары, прошедшей ЭКО. Если показатель DFI был выше 20%, у женщины в два раза был выше риск преэклампсии. В этой группе преэклампсия встречалась у 10,5% женщин. В группе с DFI ниже 20% преэклампсия развилась у 4,8% женщин, что сопоставимо с беременностью, наступившей естественным путем.

Также ученые проанализировали данные пар, прошедших другую процедуру (ИКСИ). Для них не было обнаружено никакой связи с преэклампсией.

Сейчас анализ DFI используется редко, в основном в частных клиниках. Ученые считают, что его следует ввести в качестве стандарта, чтобы выявлять беременности с высоким риском и для подбора лучшего метода вспомогательной репродуктивной технологии.

Фрагментации ДНК способствуют более старший возраст, курение, ожирение и инфекции. Теперь ученые планируют определить, какие группы мужчин лучше всего реагируют на методы профилактики повреждения ДНК.

Ранее ученые выяснили, что «дети из пробирки» в два раза чаще страдают от серьезных дефектов сердца, но предостерегли от поспешных выводов.