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Созданы наночастицы для очистки сосудов от атеросклеротических бляшек

Nature: созданы наночастицы для очистки сосудов от бляшек и смягчения воспаления

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Freepik

Воспаление стенки кровеносного сосуда — одно из необходимых условий образования холестериновой бляшки. Это может привести к развитию атеросклероза, инфаркта, инсульта и хронических заболеваний. В новом исследовании ученые показали на мышах и свиньях, что смягчить воспаление могут наночастицы, нацеленные на особые иммунные клетки. Результаты опубликованы в журнале Nature Communications.

Ученые отметили, что крупные и стабильные холестериновые бляшки могут привести к почти полному блокированию кровотока в артерии. При этом возможны боль или давление в груди, тошнота, головокружение. В таких случаях пациентам нужно стентирование, то есть процедура по расширению кровеносного сосуда.

При сильном воспалении в стенке сосуда бляшки могут быть склонны к разрыву. Это опасно, так как ее фрагменты могут закупорить артерии, питающие сердце или мозг. В результате могут произойти инфаркт или инсульт. Так как такие бляшки обычно не проявляются, сердечно-сосудистые катастрофы часто внезапны.

Разработанная учеными нанотерапия нацелена на склонные к разрыву бляшки. Наночастицы протестировали на мышах и свиньях. Ученые подтвердили, что наночастицы достигают иммунных клеток макрофагов. Они, в свою очередь, разбирают бляшки, удаляя их из сосудов. При этом смягчается воспаление.

Это исследование — важнейший шаг перед проведением клинических испытаний с участием пациентов, которые займут несколько лет.

Ранее ученые рассказали, как защититься от закупорки артерий.

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