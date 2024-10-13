Перечислены причины возникновения перхоти

Причин появления перхоти множество, но чаще всего ее вызывают грибы рода Malassezia, которые есть в норме у большинства людей, однако при нарушении защитной функции кожного барьера они размножаются, проникают глубже в кожу и оказывают патологическое воздействие на кожу головы. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель Центра медицинской косметологии и дерматологии, врач-дерматовенеролог, косметолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Екатерина Анпилогова.

«Нарушить функцию кожного барьера головы могут агрессивные средства для волос, снижение иммунитета, стресс и другие признаки. Кроме того перхоть может быть вызвана и другими причинами, в том числе себорейным дерматитом, экземой, контактным дерматитом, псориазом и стригущим лишаем. Точную причину всегда сможет определить только врач», – Отметила Анпилогова.

По ее словам, если проявления перхоти легкие, можно попробовать справиться с ней самостоятельно, пользуясь деликатными шампунями против перхоти, снижающими выработку себума (кожного сала).

«Если они не помогают и помимо перхоти появляется еще и сильный зуд, покраснение кожи головы, то можно перейти к лечебным средствам местного воздействия, которые имеют в своем составе пиритион цинка, деготь, салициловую кислоту, сульфид селена, кетоконазол, флуоцинолон. Однако лечение перхоти – не быстрый процесс. В погоне за мгновенным эффектом нельзя наносить слишком большое количество разных лечебных шампуней и кондиционеров – так можно сильно пересушить кожу и ухудшить ее состояние», – отметила врач.

Если перхоть трудно поддается лечению, то в этом случае самым правильным шагом будет обратиться на консультацию к дерматологу.

Ранее в России выяснили, что вагиноз вызывает бактериальная пленка из нескольких микробов.