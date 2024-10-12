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Российский космонавт вернется на Crew Dragon на Землю 14 октября

NASA : российский космонавт Гребенкин вернется на Crew Dragon 14 октября

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«Роскосмос»

Российский космонавт Александр Гребенкин вернется на Землю в составе миссии Crew-8 на корабле Crew Dragon 14 октября. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на своей странице в социальной сети X.

Отстыковка корабля от Международной космической станции (МКС) должна состояться 13 октября, в 07:05 по времени Восточного побережья США (14:05 по московскому). Приводнение в районе американского полуострова Флорида должно состояться в понедельник, 14 октября, в 15:38 по времени Восточного побережья США (20:38 по московскому).

До этого NASA дважды откладывало отстыковку данного корабля от МКС. Сначала NASA перенесло расстыковку корабля Crew Dragon с 7 на 8 октября из-за погодных условий в районах приводнения у побережья штата Флорида. Позднее сообщалось, что расстыковка перенесена на 10 октября — уточнялось, что очередная отсрочка произошла из-за неблагоприятной погоды.

Запуск Crew Dragon в космос тоже переносили несколько раз — из-за погодных условий и чтобы завершить подготовку к полету.

Ранее космонавт рассказал, как чихать в скафандре.

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