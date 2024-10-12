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Безымянный скелет рассказал о жизни бедных фермеров в Америке XIX века

American Antiquity: археологи изучили скелет с бедной фермы Америки XIX века

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Robbin Ray / UNH

Исследование скелетов без опознавательных знаков помогло ученым узнать тайну открытого в 1999 году захоронения. Результаты работы опубликованы в журнале American Antiquity.

Скелеты, похороненные в отдаленной местности в безымянной могиле, были найдены в 1999 году во время строительных работ. В 2022 году их начали исследовать и подготавливать к перезахоронению. Анализ показал, что люди страдали от тяжелого труда и бедности, остеоартрита и болезней зубов.

Изучение документов показало, что скелеты могли принадлежать людям с фермы бедняков Брентвуда с 1841 по 1868 год. Эти учреждения в Америке были созданы для помощи беднякам, но условия работы на них были эксплуатационными. Бедняков хоронили в безымянных могилах, а в 1930-х годах земля перешла в частную собственность, и были утеряны следы захоронений.

После исследования останки перезахоронили в деревянном ящик с надписью: «Здесь лежат останки тех, кто известен лишь Богу. Брентвудская ферма бедняков, 1841-1868».

Ранее ученые смогли увидеть эволюцию в реальном времени.

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