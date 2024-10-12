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Гинцбург рассказал о доклинических исследованиях вакцины от рака

Гинцбург заявил, что вакцина от рака подавляет развитие опухоли

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Доклинические исследования вакцины от рака демонстрируют, что препарат подавляет развитие опухоли, а также, вероятно, может подавить возможность появления метастазов. Об этом ТАСС заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«На животных моделях отработали то, что данный вакцинный препарат прекрасно подавляет развитие опухоли. По всей видимости, он подавляет и возможность метастазирования данной опухоли», — отметил он.

По словам Гинцбурга, ученые в данный момент работают над тем, чтобы выяснить, возможно ли возникшую в опухоли мутацию превратить в антиген, который стимулировал бы иммунную систему больного работать против его же опухоли.

«В следующем году Центры им. Герцена и им. Блохина должны перейти к использованию вакцинного препарата уже у пациентов», — заключил он.

Вакцину разработали совместно несколько научных команд — Центр им. Гамалеи, Московский научно-исследовательский онкологический институтом им. П. А. Герцена и НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина.

Накануне Гинцбург заявил, что вакцину от рака первыми испытают пациенты с меланомой и раком легких.

Ранее лекарство от рака уничтожило ВИЧ в мозге приматов.

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