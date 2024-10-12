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Ученым впервые удалось установить связь между двумя людьми во сне

Daily Mail: впервые установлена двусторонняя связь между людьми во время сна.

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Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Ученые впервые смогли установить двустороннюю связь между людьми во время сна. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на компанию REMspace.

Согласно данным издания, ученые с помощью специального оборудования смогли связать сознание двух спящих в разных концах дома людей, и они обменялись сообщениям.

Генеральный директор и основатель REMspace Майкл Радуга заявил, что ранее общение во сне казалось научной фантастикой, а уже завтра может стать обычным делом.

Мозговые волны участников эксперимента отслеживались устройством, которое передавало данные на сервер дистанционно. Как только один из испытуемых вошел в осознанный сон, сервер сгенерировал случайное слово и передавал его участнику исследования через наушники. Когда второй участник эксперимента проснулся, он смог повторить слово.

До этого директор по исследованиям и разработке АО «Лаборатория Касперского» Антон Иванов заявил, что игроки рынка информационной безопасности призывают создать центр искусственного интеллекта (ИИ) на базе одного из регуляторов, который будет заниматься вопросами информационной безопасности в сфере ИИ.

Ранее российские ученые создали космические двигатели, работающие на водке

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