Врач рассказал, в каком случае артроз может развиться в молодом возрасте

Артроз — дегенеративно-дистрофическое заболевание, при котором разрушается сустав. Обычно оно возникает у пожилых людей, но при соблюдении четырех условий оно может развиться и в молодом возрасте, рассказал «Газете.Ru» доктор медицинских наук, ортопед-травматолог Европейского медицинского центра (EMC) Андрей Карданов.

«Артрозы — это болезнь пожилых людей. Однако, если молодой человек будет вести малоподвижный образ жизни, у него будет ожирение, нарушенный водный режим, а также риск повышенного травматизма, то заболевание может «помолодеть», — рассказал Карданов.

При артрозе патологические изменения в суставе вызываются не воспалением, а естественным износом. К этому могут привести высокие нагрузки на сустав в течение жизни, процесс старения организма, а также нарушения осевой нагрузки при искривлении позвоночника, когда на сустав оказывается чрезмерное давление. Иногда на второй или третьей стадии болезни при артрозе возникают воспалительные процессы, затрагивающие весь хрящ.

«Артрозы чаще развиваются первично, не на фоне других заболеваний. Основную роль играет наследственный фактор, либо травмы костей и суставов. Еще один важный фактор в разрушении хрящевых структур суставов — это нарушение осанки и баланса в работе мышц спины и конечностей. Артрозы развиваются долго, болевая симптоматика нарастает постепенно, часто — одновременно с постепенной деформацией сустава или конечности. Если сустав болит, но других признаков нет, стоит обратиться к травматологу-ортопеду и сделать рентгенографию», — рассказал врач.

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