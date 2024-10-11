Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Найден новый механизм развития шизофрении

Science: причиной развития шизофрении может быть не только наследственность

close
Shutterstock

Ученые из Медицинской школы Икана при Университете Маунт-Синай установили, что в развитии шизофрении играет роль не только наследственность, но и определенные внутриутробные мутации. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Исследователи изучили образцы тканей мозга людей, страдающих шизофренией, и биоматериал группы людей без этого заболевания. Ученые выяснили, что в дополнение к генам, унаследованным от родителей, важную роль в развитии заболевания могут играть определенные мутации, возникающие после зачатия. Они называются соматическими мутациями.

По словам исследователей, соматические мутации, известные как однонуклеотидные полиморфизмы (крошечные изменения в одной единице кода ДНК) нарушают важные биологические процессы, участвующие в развитии мозга и его функционировании, что может способствовать появлению симптомов шизофрении.

Дополнительные исследования показали, что некоторые из этих мутаций имели молекулярную сигнатуру, схожую с изменениями в ДНК из-за воспалительного процесса. Ученые предположили, что их появление может быть обусловлено факторами окружающей среды или инфицирование организма матери во время беременности.

Ранее стало понятно, откуда в головы шизофреников приходят «голоса».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами