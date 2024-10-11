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Сладкоежки чаще страдают от диабета и депрессии, выяснили ученые

JТМ: любовь к сладкому повышает риск диабета, депрессии и инсульта

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Ученые из Университета Суррея (Великобритания) установили, что любовь к сладким продуктам и напиткам коррелирует с повышенным риском диабета, депрессии и инсульта. Результаты исследования опубликованы в Journal of Translational Medicine (JТМ).

В исследовании приняли участие 180 тысяч добровольцев, данные о которых были предоставлены Британским Биобанком. Исследователи использовали искусственный интеллект, чтобы разделить испытуемых на три группы: приверженцы здорового образа жизни (ЗОЖ), сладкоежки и «всеядные» (без определенных привычек в питании).

После этого ученые собрали образцы крови у испытуемых и измерили в них концентрацию 2923 белков и 168 метаболитов. Такой анализ позволяет отследить в организме изменения, связанные с питанием. Результаты показали, что у сладкоежек вероятность депрессии была на 31% выше, чем у представителей двух других групп. Также у любителей сладкого чаще диагностировали диабет и сердечно-сосудистые заболевания.

Исследователи уточнили, что в крови у сладкоежек наблюдался повышенный уровень С-реактивного белка, который выступает маркером воспаления. Известно, что развитие множества заболеваний связано именно с воспалением. Избыток сладкого в рационе также был связан с высоким уровнем глюкозы и плохим липидным профилем, что сигнализировало о уязвимости сердечно-сосудистой системы.

Ранее были названы продукты, от которых надо отказаться женщинам в возрасте 50 лет.

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