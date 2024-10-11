Стало известно, когда в России можно будет увидеть комету Tsuchinshan-ATLAS

Комета C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS, которая пролетела в конце сентября вблизи Солнца, окажется на минимальном расстоянии от Земли 12 октября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в пресс-службе Московского планетария.

«Период наилучших условий видимости кометы в Северном полушарии начнется 12 октября, когда комета будет пролетать перигей — максимально близкую к Земле точку», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, следующие 2-3 недели станут наилучшим временем наблюдения небесного тела. В России и других странах Северного полушария комету можно будет увидеть на вечернем небе около часа после захода Солнца, то есть в период с 18:30 над западной частью горизонта. Рассмотреть объект можно будет невооруженным глазом даже в ярком свете навигационных сумерек.

До этого российские ученые назвали главные астрономические события наступившей осени. Помимо упомянутой кометы 17 октября можно будет наблюдать суперлуние. В этот день спутник Земли подойдет к планете ближе, чем в любое другое полнолуние года. Диск спутника окажется на 7,9% больше и на 15,7% ярче обычной фазы полной Луны.

Ранее астрономы ответили на слухи о приближении к Земле «второй Луны».