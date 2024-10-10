Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Одиночество ведет к деменции, подтвердили ученые

NMН: одиночество повышает риск развития деменции на 31%

close
Depositphotos

Ученые из Медицинского колледжа Университета штата Флорида установили, что одиночество повышает риск снижения когнитивных способностей на 15%, а развития деменции — на 31%. Результаты исследования опубликованы в Nature Mental Health (NMН).

Ученые проанализировали данные о здоровье 600 тысяч человек из нескольких стран мира. Дополнительно исследователи оценили социальные навыки участников и попросили их уточнить, сколько времени они обычно проводят с друзьями и семьей.

Результаты показали, что одиночество связано с риском когнитивных нарушений на 15%. Кроме того, у людей, которые охарактеризовали себя как одинокие, вероятность развития деменции возрастала на 31%. Ученые предположили, что здоровье мозга начинает разрушаться из-за отсутствия необходимости применять умственные способности в социальной среде.

Исследователи добавили, что у результатов работы есть и положительная сторона. По словам ученых, одиночество — это фактор риска, который можно контролировать.

Ранее был назван признак деменции, проявляющийся во время приема пищи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами