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Назван новый фактор летального исхода от болезней сердца

The BMJ: экстремальные осадки повышают риск летального исхода от болезней сердца

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Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Экстремальные осадки связаны с повышенным риском летального исхода по причине болезней сердца и легких. К такому выводу пришли ученые из Немецкого исследовательского центра по охране окружающей среды совместно с коллегами из Швейцарии, Испании, Великобритании и других стран. Результаты исследования опубликованы в The BMJ.

Ученые проанализировали данные о смертности в 34 странах и регионах на шести континентах с 1980 по 2020 год. За это время ушли из жизни 109 954 744 человек. Более 31 миллиона летальных исходов пришлись на сердечно-сосудистые события, а еще 11 миллионов — на респираторные заболевания. Основным показателем, интересующим ученых, была связь между ежедневным количеством смертей и осадками.

Исследователи установили, что во всех регионах день сильных дождей с пятилетним периодом повторения был связан с увеличением риска летального исхода от всех причин на 8%, от сердечно-сосудистых заболеваний на — 5%, а от респираторных заболеваний — на 29% в течение 14-дневного периода после ливня.

В странах и регионах с меньшей изменчивостью количества осадков или скудным растительным покровом наблюдались более высокие темпы смертности после экстремальных осадков.

Дополнительный анализ показал, что умеренные и (иногда) обильные осадки коррелировали со снижением риска летального исхода. Вероятнее всего, такой защитный эффект был связан с очищением воздуха и пребыванием людей в закрытых помещениях.

Ранее ученые выяснили, что COVID-19 удваивает риск болезней сердца и сосудов.

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