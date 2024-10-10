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Ученые придумали необычный метод улучшения слуха

NatureNeuro: стимуляция блуждающего нерва повышает остроту слуха у мышей

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Global Look Press

Ученые из Института нейронаук при Медицинской школе Гроссмана Нью-Йоркского университета выяснили, что активация блуждающего нерва может улучшить способность к восприятию звуковой информации у мышей. Результаты исследования опубликованы в Nature Neuroscience (NatureNeuro).

Блуждающий нерв является одним из самых больших и наиболее сложных нервов в организме. Он передает сигналы между мозгом и внутренними органами. Стимуляция блуждающего нерва применяется во всем мире для лечения эпилепсии, аутизма, синдрома гиперактивности и множестве других заболеваний.

На первом этапе исследования ученые обучили 38 мышей различать музыкальные тона. Животных тренировали до тех пор, пока они не привыкли к тестам и стали совершать меньше ошибок. После этого грызунов разделили на две группы — первая прошла процедуру стимуляции блуждающего нерва, а вторая не подверглась такому вмешательству.

Мыши продолжили тренироваться в изучении тонов. Животные из первой группы в большинстве тестов допускали на 10% ошибок меньше, чем до стимуляции. В самых сложных тестах неправильных ответов стало вдвое меньше.

Исследователи объяснили, что усиление активности блуждающего нерва повышает активность в области переднего мозга, которая отвечает за внимание и память. Также эта процедура повышает нейропластичность в области слуховой коры мозга. Это может приводить к долгосрочным изменениям, которые помогают новым навыкам лучше закрепляться после обучения.

По словам ученых, стимуляция блуждающего нерва может быть эффективной и для людей. Такое вмешательство потенциально поможет улучшить музыкальные способности и развить звуковое восприятие. Это важно для изучения нового языка и адаптации к кохлеарным имплантам — устройствам, которые восстанавливают слух.

Ранее у гекконов обнаружили слуховое «шестое чувство».

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