проект

>

В МФТИ применили нобелевский AlphaFold2 для создания несуществующих в природе оболочек вирусов

Ученый Максимов: нобелевский AlphaFold2 помогает создавать оболочки для вирусов

close

Дэвид Бейкер, Демис Хассабис и Джон Джампер

Niklas Elmehed/nobelprize_org/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В 2024 году Нобелевскую премию по химии выдали за разработку ИИ AlphaFold2 для предсказания структуры белков. Эту модель можно использовать для исследований по всему миру. В МФТИ ее применяют для синтеза несуществующих в природе капсидов (оболочек) аденоассоциированных вирусов для различных терапий. Об этом «Газете.Ru» рассказал аспирант лаборатории геномной инженерии МФТИ Денис Максимов.

«Любой ученый мира может воспользоваться системой AlphaFold2. Там надо зарегистрироваться и выгрузить интересующую последовательность белка. Далее AlphaFold2 прямо нарисует каким образом этот белок свернется. Если нам это подходит, то мы начинаем в лаборатории работать уже с этой последовательностью «вживую». Если не подходит, то предлагаем другую последовательность. На эксперименты требуется много времени и денег. AlphaFold2 позволяет сократить время и расходы», — объяснил «Газете.Ru» Максимов.

Он сравнил AlphaFold2 с компьютерной системой для перевода текстов.

«Слово само по себе может означать разное, главное знать в каком контексте применяется это слово. Система AlphaFold2 помогает понять контекст для последовательностей белков», — отметил Максимов.

Ранее стало известно, что лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине в 2024 году стали американцы Виктор Амброз и Гэри Равкан за открытие микроРНК и ее роли в посттранскрипционной регуляции генов. А премию по физике получили Джон Хопфильд и Джеффри Хинтон за исследования в области машинного обучения нейросетей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами