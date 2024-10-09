В МФТИ применили нобелевский AlphaFold2 для создания несуществующих в природе оболочек вирусов

В 2024 году Нобелевскую премию по химии выдали за разработку ИИ AlphaFold2 для предсказания структуры белков. Эту модель можно использовать для исследований по всему миру. В МФТИ ее применяют для синтеза несуществующих в природе капсидов (оболочек) аденоассоциированных вирусов для различных терапий. Об этом «Газете.Ru» рассказал аспирант лаборатории геномной инженерии МФТИ Денис Максимов.

«Любой ученый мира может воспользоваться системой AlphaFold2. Там надо зарегистрироваться и выгрузить интересующую последовательность белка. Далее AlphaFold2 прямо нарисует каким образом этот белок свернется. Если нам это подходит, то мы начинаем в лаборатории работать уже с этой последовательностью «вживую». Если не подходит, то предлагаем другую последовательность. На эксперименты требуется много времени и денег. AlphaFold2 позволяет сократить время и расходы», — объяснил «Газете.Ru» Максимов.

Он сравнил AlphaFold2 с компьютерной системой для перевода текстов.

«Слово само по себе может означать разное, главное знать в каком контексте применяется это слово. Система AlphaFold2 помогает понять контекст для последовательностей белков», — отметил Максимов.

Ранее стало известно, что лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине в 2024 году стали американцы Виктор Амброз и Гэри Равкан за открытие микроРНК и ее роли в посттранскрипционной регуляции генов. А премию по физике получили Джон Хопфильд и Джеффри Хинтон за исследования в области машинного обучения нейросетей.