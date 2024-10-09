Ученые назвали места в доме, кишащие неизвестными науке вирусами

Американские ученые из Северо-Западного университета в штате Иллинойс обнаружили, что душевые лейки и зубные щетки кишат чрезвычайно разнообразным набором вирусов, большинство из которых неизвестны науке. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Microbiomes (FIMB).

«Количество вирусов, которые мы нашли, просто дикое. Мы обнаружили много вирусов, о которых знаем очень мало, и много таких, которые мы никогда раньше не видели», — отметила руководитель научной работы Эрика М. Хартманн.

По словам специалистов, они открыли около более 600 разных вирусов. Ученые подчеркнули, что среди собранных в ходе исследования микроорганизмов преобладали бактериофаги или просто фаги — типы вирусов, которые заражают и размножаются внутри микробов. Они не представляют угрозы для здоровья человека.

Исследователи призвали не беспокоиться о невидимой вирусной фауне в ванных комнатах и не пытаться полностью дезинфицировать санузлы, поскольку такие меры могут привести к появлению устойчивых бактерий.

Ранее ученые нашли возбудителей холеры и тифа в колодцах частных домов.