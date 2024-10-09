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Названы работающие методы детоксикации организма

Врач Гильмутдинова: существуют четыре метода детоксикации организма

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Обычно организм самостоятельно выводит токсины, однако иногда он не справляется с этой задачей. В этом случае человеку могут быть назначены процедуры искусственного выведения токсинов, например, инфузионная терапия, гидроколонотерапия, лечебный плазмаферез, а также различные группы препаратов. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-трансфузиолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского медицинского центра (ЕМС) Ильмира Гильмутдинова.

«Из медицинских методов поддержки детоксикации стоит отметить инфузионную терапию с введением янтарной и альфа-липоевой кислот, тиосульфата натрия. Это метод лечения, основанный на введении в кровоток различных растворов определённого объема и концентрации с целью коррекции патологических потерь организма или их предотвращения», — рассказала врач.

Также существует гидроколонотерапия, это промывание толстого кишечника с целью детоксикации организма. Во время процедуры через толстую кишку проходит большое количество воды, вместе с ней выводятся каловые массы и патогенные микроорганизмы.

«Кроме того, нужно отметить лечебный плазмаферез, плазмосорбцию и плазмофильтрацию. Лечебный плазмаферез направлен на удаление жидкой части крови – плазмы, являющейся основным носителем избыточно циркулирующих патологических веществ при различных заболеваниях – ее фильтрацию и возвращение в организм. Плазмосорбция и плазмофильтрация — разные методы очищения плазмы, которые выбирает врач в зависимости от состояния пациента», — отметила доктор.

Кроме того, для борьбы с токсинами биологической природы используют химические, биохимические и фармакологические препараты.

Ранее врач назвала болезни, при которых противопоказан детокс на соках.

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