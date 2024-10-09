В России создали быстрый способ определения антибиотиков в слюне и моче человека для коррекции дозы

Ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (СГУ) создали быстрый способ определения антибиотиков в слюне и моче человека для дальнейшей коррекции дозы при лечении. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Исследование проводится методом спектроскопии гигантского комбинационного рассеяния (ГКР) света. Он основан на измерении рассеянного света от металлических наноразмерных частиц (из золота, серебра или меди), на поверхности которых находятся какие-либо химические соединения, например молекулы антибиотиков. Благодаря особым свойствам металлических наночастиц происходит многократное увеличение (в миллионы раз) интенсивности сигнала комбинационного рассеяния света от этих молекул.

С точки зрения аналитической химии один из лучших способов провести такое исследование – это применить метод в анализе объектов со сложным составом. В качестве таких объектов ученые выбрали биожидкости человека – слюну и мочу.

«Цель нашей работы – разработать инструмент для персонализированной медицины, чтобы максимально индивидуализировать процесс лечения, учитывая особенностей организма (например, замедленный метаболизм) и сопутствующие заболевания (почечная недостаточность, диабет). Именно из-за отсутствия такого инструмента врачи зачастую вынуждены применять завышенные дозы, а то и просто прописывать всем одинаковые «2 таблетки по 500 мг», не разделяя девушку весом 50 кг и мужчину 100 кг», – рассказал «Газете.Ru» руководитель проекта – доцент кафедры общей и неорганической химии СГУ А.В. Маркин.

Обычно в инструкции к препарату указана не концентрация препарата, а время достижения максимальной концентрации, и не факт, что это будет именно терапевтическая концентрация с оптимальным соотношением «польза-вред». К тому же это усредненные значения, а метод ГКР может быть особенно полезен в ходе антибактериальной терапии, позволяя индивидуально корректировать дозы лекарств для достижения необходимого лечебного эффекта, уменьшения побочных реакций и предотвращения устойчивости инфекций к антибиотикам.

В будущем метод может найти применение в фармацевтическом анализе, в определении концентрации лекарств в биологических жидкостях, а также в идентификации классов загрязнителей окружающей среды. Кроме того, методику можно будет адаптировать и для анализа биожидкостей сельскохозяйственных животных.

Ранее диетолог рассказал, какой диеты стоит придерживаться до 30 лет.