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Найдено новое полезное свойство кофе

Rheumatology: кофеин улучшает состояние кровеносных сосудов

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Ученые из Римского университета Ла Сапиенца (Италия) установили, что кофеин может оказывать противовоспалительное действие и помогает восстанавливать стенки кровеносных сосудов. Результаты исследования опубликованы в журнале Rheumatology.

В исследовании принял участие 31 взрослый доброволец с волчанкой — аутоиммунным заболеванием. У испытуемых не было традиционных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. На первом этапе ученые собрали данные о здоровье и рационе участников, уделив особое внимание потреблению кофеина. После этого испытуемые прошли медицинские обследования для оценки сосудистой функции.

Результаты показали, что у лиц, употреблявших кофеин, состояние кровеносных сосудов было лучше. Такой вывод ученые сделали, изучив эндотелиальные клетки, выстилающие их внутреннюю оболочку. Исследователи объяснили, что кофеин, содержащийся в кофе, чае и какао, активно помогает развиваться эндотелиальным клеткам-предшественникам, которые помогают восстанавливать стенки кровеносных сосудов и участвуют в их росте.

Авторы исследования подчеркнули, что кофеин также оказывает противовоспалительное действие, связываясь с особыми рецепторами на поверхности иммунных клеток. Это свойство дополнительно снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее стало известно, сколько кофе и чая нужно пить для защиты от инсульта.

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