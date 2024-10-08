Занятия физкультурой могут вызывать озарения спустя некоторое время, выяснили ученые

Финские ученые из Университета Аалто и Оулуского университета выяснили, что занятия физкультурой могут вызывать когнитивные всплески спустя некоторое время после тренировки. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS Biology.

В ходе эксперимента специалисты ежедневно сканировали мозг и отслеживали поведенческую активность добровольца на протяжении пяти месяцев.

Исследование показало, что реакции мозга на физические упражнения, настроение и частоту дыхания проявляются постепенно в течение периода времени.

Наблюдения также показали сильную связь между изменениями сердечного ритма и мозговой деятельностью во время отдыха. Оказалось, что физическая активность положительно влияет на взаимодействие областей мозга, потенциально воздействуя на память и когнитивную гибкость.

Даже незначительные изменения настроения и сердечного ритма оставляют стойкие отпечатки на срок до двух недель.

Исследователи выделили два различных типа реакции: краткосрочная волна, длящаяся менее семи дней, и долгосрочная волна, длящаяся до пятнадцати дней.

Первая отражает быструю адаптацию, например, как плохой сон влияет на способность сосредотачиваться. Длинная волна предполагает более постепенные эффекты, особенно в областях, связанных с вниманием и памятью.

Ученые надеются, что их открытие вдохновит на будущие исследования, которые объединят данные о состоянии мозга с повседневной жизнью, чтобы помочь персонализировать лечение психических расстройств.

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