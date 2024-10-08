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Ученые разоблачили партию поддельных персидских мечей-«франкештейнов»

JAS: нейтронная томография выявила современные детали в оружии железного века

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Cranfield University

Группа британских ученых из Университета Крэнфилда обнаружила следы современных доработок в персидских бронзовых мечах, созданных около 3000 лет назад. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Archaeological Science (JAS).

Специалисты впервые применили метод нейтронной томографии для изучения древнего оружия с Ближнего Востока.

Команда сосретодочилась на коллекции клинков, недавно изъятых пограничной службой Великобритании и переданных на хранение Британскому музею до своего возвращения в Иран.

Исследование показало, что мечи подверглись недавним модификациям. В частности, их оригинальные железные лезвия заменили на бронзовые. По словам ученых, такая техника позволяет создавать убедительные подделки, собирая предметы из фрагментов других исторических артефактов ради повышения их стоимости на рынке древностей. В результате получается изделие-«франкенштейн».

Томография обнаружила на клинках следы клея и отверстия, оставленные современными инструментами. Более того, фальсификаторы оказались настолько небрежными, что забыли часть сломанного сверла в одном из мечей.

Ученые отметили, что подобные подделки мешают изучать историю развития металлургии на Ближнем Востоке.

Ранее археологи нашли редкий самурайский меч при раскопках в центре Берлина.

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