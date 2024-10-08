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Врач назвал опасное последствие дневной сонливости

MedicalXpress: между дневной сонливостью и болезнями сердца есть связь

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Dean Drobot/Shutterstock/FOTODOM

Постоянная дневная сонливость связана с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом изданию MedicalXpress рассказал доктор Виренд Сомерс, кардиолог из клиники Майо.

Доктор объяснил, что потребность в отдыхе после интенсивной тренировки или долгого рабочего дня — это примеры естественной усталости, о которой не стоит беспокоиться. Чрезмерная сонливость характеризуется возможностью заснуть почти сразу после принятия сидячего или лежачего положения и упадком сил. При этом у такой вялости и плохой работоспособности может не быть очевидной причины — сонливость возникает даже при достаточном количестве ночного сна.

По словам Сомерса, главным опасным последствием такого состояния выступает негативное влияние на сердце. Дневная сонливость связана коррелирует с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и внезапного летального исхода. Вероятнее всего, это обусловлено тем, что скрытый недостаток сна провоцирует повышение артериального давления, ускорение пульса и нерегулярность сердечного ритма.

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