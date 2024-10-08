В РФ готовятся провести клинические испытания вакцины от лихорадки Марбург

В РФ идет подготовка пакета документов для получения разрешения на проведение клинических испытаний вакцины от лихорадки Марбург. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

Отмечается, что специалисты государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» успешно завершили доклинические испытания вакцины. В «Векторе» уточнили, что вакцина находится в высокой степени готовности.

«Разработка [вакцины] уже прошла доклинические испытания, показав свою безопасность и эффективность <...> В настоящий момент идут наработка серии вакцины и подготовка пакета документов для получения соответствующего разрешения», — поделились в Роспотребнадзоре.

До этого старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики и эпидемиологии Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов говорил, что лихорадка Марбург не передается через фрукты, включая бананы.

Ранее глава Роспотребнадзора не исключила завоза в Россию вируса Марбург.