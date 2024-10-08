Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике

В 2024 году Нобелевскую премию по физике получили Джон Хопфильд и Джеффри Хинтон за исследования в области машинного обучения нейросетей. Об этом сообщили представители Нобелевского комитета на церемонии.

В этом году два нобелевских лауреата по физике использовали инструменты физики для разработки методов, которые являются основой современного мощного машинного обучения. Джон Хопфилд создал ассоциативную память, которая может хранить и реконструировать изображения и другие типы закономерностей в данных. Джеффри Хинтон изобрел метод, который позволяет автономно находить свойства в данных и таким образом выполнять такие задачи, как идентификация определенных элементов на изображениях.

В прошлом году Нобелевская премия по физике была присуждена трем физикам: Пьеру Агостини из Университета штата Огайо, Ференцу Краушу из Института квантовой оптики имени Макса Планка, а также Энн Л'Юйе из Университета Пьера и Марии Кюри. Они продемонстрировали способ создания чрезвычайно коротких импульсов света, которые можно использовать для изучения электронов внутри атомов и молекул.

Ранее стало известно, что лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине в 2024 году стали американцы Виктор Амброз и Гэри Равкан за открытие микроРНК и ее роли в посттранскрипционной регуляции генов.