Перечислены болезни, при которых противопоказан детокс на соках

Детокс на соках противопоказан людям с заболеваниями желудка и кишечника (гастрит, язвы, эрозии и другие заболевания) и нарушениями углеводного обмена. Об этом «Газете.Ru» рассказала эндокринолог, диетолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского медицинского центра (EMC) Ирина Русс.

Соковый детокс – это диета, которая либо состоит только из свежевыжатых соков в течение короткого периода времени (3-4 дня), либо заменяет один прием пищи в день соком и продолжается более длительный период.

«Детокс на соках противопоказан людям с заболеваниями желудка и кишечника – гастрита, язвы, эрозии и других. Дело в том, что из-за повышенного содержания кислоты в соках повреждается слизистая этих органов. Это приводит к болям, изжоге и другим неприятным симптомам, которые могут закончиться необходимостью принимать лекарства», – рассказала врач.

Кроме того, по ее словам, если у человека уже есть нарушения углеводного обмена, то большое количество глюкозы в соках может их усугубить.

«Это также усиливает инсулинорезистентность – основную причину набора веса, которая приводит к повышенному усвоению жира. Кроме того, из-за органических кислот во фруктах частый детокс на соках может отрицательно сказаться на состоянии зубной эмали – усилить ее чувствительность. Помимо этого подобные ограничения в рационе могут привести к интенсивным головным болям, а временное значительное снижение калорийности рациона на 1-2 дня из-за детокса на соках у многих усиливает аппетит и увеличивает эффект повышения веса после», – рассказала врач.

Ранее врач назвал препараты, токсичные для печени.