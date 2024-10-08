Названы симптомы опасных заболеваний глаз

Некоторые заболевания глаз могут развиваться незаметно, и важно вовремя распознать их ранние симптомы. Например, появление «мушек» или пятен перед глазами может быть симптомом отслойки сетчатки, которая приводит к значительному ухудшению зрения, а иногда полной его потере на пораженном глазу. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-офтальмолог высшей категории, хирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Сино Гозиев.

«Причинами отслоения могут быть травмы, возрастные изменения или ухудшения питания сетчатки в результате заболевания, поражающего сосуды. Симптомы также включают затуманивание зрения и потерю его четкости. Если не обратиться к врачу, это может привести к потере зрения. В случае появления симптомов следует незамедлительно обратиться к офтальмологу, который проведет необходимые исследования и предложит лечение, возможно, с использованием лазерной хирургии»,— рассказал врач.

«Сужение поля зрения тоже может быть симптомом другого опасного заболевания – глаукомы. Это заболевание связано с повышенным внутриглазным давлением, что может привести к повреждению зрительного нерва. Симптомы глаукомы могут также включать резкую боль в глазах и головные боли. Невылеченная глаукома может закончиться слепотой. Рекомендуется регулярно проверять внутриглазное давление и проходить обследования у офтальмолога, особенно после 40 лет», – отметил доктор.

Также стоит обратиться к врачу, если зрение стало постепенно ухудшаться, а вокруг источником света начали появляться радужные круги. Это может быть признаком катаракты.

«Если вы заметили, что стали видеть хуже, особенно при чтении или в сумерках, это может быть ранним симптомом катаракты. Это помутнение хрусталика глаза, что вызывает ухудшение зрения, особенно в условиях низкой освещенности. Другие симптомы могут включать размытое зрение, чувствительность к свету и двойное зрение. Боль в глазах и покраснение тоже должны насторожить. Периодическое покраснение глаз — частый симптом усталости, но если оно сопровождается болью, это может быть признаком более серьёзных проблем, например, воспалительных процессов или инфекций»,— заключил врач.

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