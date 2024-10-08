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В России созданы контейнеры для доставки лекарств от ротавируса в очаг инфекции

СПбПУ: создана не разрушаемая желудочным соком оболочка лекарств от ротавируса

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Ученые Института биомедицинских систем и биотехнологий СПбПУ разработали микро- и наночастицы, которые будут доставлять терапевтические миРНК в кишечник, защищая их от желудочного сока, для борьбы с ротавирусами. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Ученые работают над созданием лекарства, направленного на борьбу с ротавирусами. На данный момент в мире нет препаратов, действие которых непосредственно направлено на возбудителя вирусного поражения ЖКТ человека.

Малые интерферирующие РНК (миРНК) – это вид терапевтических нуклеиновых кислот, которые способны подавлять экспрессию патогенетически значимых генов. Ученые всего мира отмечают высокий потенциал таких соединений для лечения различных заболеваний, в основном рака. Однако правильно подобранная терапевтическая молекула миРНК способна подавить работу любого гена, поэтому они могут быть применимы к терапии практически любых заболеваний, в том числе ротавирусных инфекций.

Петербургские ученые разрабатывают «контейнеры» для доставки, которые смогут прицельно и эффективно доставлять молекулы миРНК в клетки кишечника, где развиваются кишечные инфекции.

«Мы создали несколько видов носителей для упаковки и доставки молекул миРНК внутрь клетки. Для оценки стабильности созданных «контейнеров» для доставки миРНК имитировали агрессивную среду желудка человека. Препарат обрабатывали растворами с кислым и слабощелочным рН, моделирующими среду ЖКТ. После этого капсулы изучили с помощью метода динамического светорассеяния, а также визуально — с помощью электронной просвечивающей микроскопии. Все носители показали высокую степень доставки и эффективного высвобождения миРНК в экспериментах на клетках», — рассказала «Газете.Ru» научный сотрудник лаборатории «Дизайн и разработка генно-инженерных вакцин и препаратов» СПбПУ Александра Бродская.

В ближайших планах у ученых исследование доставки миРНК в организм при различных способах введения, а также оценка противовирусной активности разработанных препаратов. Работа поддержана грантом Российского научного фонда.

Ранее стало известно, что лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине в 2024 году стали американцы Виктор Амброз и Гэри Равкан за открытие микроРНК и ее роли в посттранскрипционной регуляции генов.

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