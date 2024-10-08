Врач рассказал, какой шоколад помогает сохранить здоровье кишечника

По мнению британского диетолога Тима Спектора, 20 граммов темного шоколада содержат столько же клетчатки, сколько ломтик цельнозернового хлеба. Клетчатка необходима не только для улучшения пищеварения, но и для защиты от инсульта, диабета второго типа и рака кишечника. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По словам врача, наиболее полезен для здоровья шоколад с содержанием какао от 70%. Именно какао помогает насытить организм клетчаткой — полезными растительными пищевыми волокнами. Они не перевариваются пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываются полезной микрофлорой кишечника. Также клетчатка помогает сохранять стройность, избегать диабета и рака.

Спектор отметил, что в самих зернах какао содержится много полифенолов. Это органические соединения, которые обладают антиоксидантными свойствами и входят в состав большинства растений. Полифенолы помогают регулировать уровень кровяного давления, оздоравливают сердце и систему кровообращения.

Доктор уточнил, что темный шоколад можно есть каждый день. Однако, важно при этом следить за количеством — в ежедневный рацион рекомендуется включать около 20 граммов продукта.

Ранее ученые выяснили, что подаренная шоколадка утешает лучше разговора с близким.