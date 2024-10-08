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Врач рассказал, какой шоколад помогает сохранить здоровье кишечника

Daily Mail: темный шоколад богат полезной для кишечника клетчаткой

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Freepik.com

По мнению британского диетолога Тима Спектора, 20 граммов темного шоколада содержат столько же клетчатки, сколько ломтик цельнозернового хлеба. Клетчатка необходима не только для улучшения пищеварения, но и для защиты от инсульта, диабета второго типа и рака кишечника. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По словам врача, наиболее полезен для здоровья шоколад с содержанием какао от 70%. Именно какао помогает насытить организм клетчаткой — полезными растительными пищевыми волокнами. Они не перевариваются пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываются полезной микрофлорой кишечника. Также клетчатка помогает сохранять стройность, избегать диабета и рака.

Спектор отметил, что в самих зернах какао содержится много полифенолов. Это органические соединения, которые обладают антиоксидантными свойствами и входят в состав большинства растений. Полифенолы помогают регулировать уровень кровяного давления, оздоравливают сердце и систему кровообращения.

Доктор уточнил, что темный шоколад можно есть каждый день. Однако, важно при этом следить за количеством — в ежедневный рацион рекомендуется включать около 20 граммов продукта.

Ранее ученые выяснили, что подаренная шоколадка утешает лучше разговора с близким.

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