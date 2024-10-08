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Ядовитые птицы могут стать источником новых лекарств, выяснили ученые

NatComms: королевский свистун из Новой Гвинеи выделяет антимикробные вещества

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Немецкие ученые из Института фармацевтических исследований имени Гельмгольца обнаружили компоненты для новых лекарств в оперении тропической птицы Pachycephala schlegelii, также известной как королевский свистун. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Королевские свистуны обитают в Новой Гвинее. Их перья покрыты батрахотоксином: мощным нервно-паралитическим ядом, который защищает свистуна от инфекций и хищников.

Команда выделила бактерии рода Amycolatopsis из кожной железы птицы и нашла в микроорганизмах ранее неизвестные биоактивные вещества, включая два новых класса соединений: пахицефаламиды и демигуизины.

Ученые показали, что вещества, вырабатываемые бактериями в железе, обладают антимикробным эффектом. В частности, новые соединения действуют против кератинолитических бактерий и грибков, которые поражают кожу и перья птиц.

По словам исследователей, эти молекулы могут способствовать разработке новых противоинфекционных средств, способных устранять устойчивые к антибиотикам микробы.

Ранее ученые обнаружили компоненты для новых лекарств от эпилепсии в яде морской многоножки.

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